Genoa, UFFICIALE: ecco il colpo Morosini

05/01/2017 12:08

MOROSINI GENOA UFFICIALE / Come rivelato in anteprima esclusiva da Calciomercato.it, Leonardo Morosini indosserà la maglia del Genoa nei prossimi mesi. Il club rossoblu ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista del Brescia con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver perfezionato da Brescia Calcio l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Leonardo Morosini (175×70, maglia n° 32). Il giocatore è stato sottoposto nei giorni scorsi alle visite mediche presso l’Istituto Il Baluardo e ha effettuato i primi allenamenti con i nuovi compagni. La presentazione ai media è fissata oggi alle ore 17 presso la sala stampa del Centro Sportivo Signorini".

S.D.