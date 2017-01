Roma, Fazio senza limiti: "Vogliamo l'Europa League. E ci siamo per lo scudetto"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

05/01/2017 12:04

NEWS ROMA FAZIO / Sosta agli sgoccioli, si torna in campo. E la stagione entra nel vivo, tra corsa allo scudetto ed all'Europa, con la Roma che vuole essere assoluta protagonista. Parola di Federico Fazio, sbarcato in giallorosso nell'estate di calciomercato e già leader della formazione di Spalletti, che ai microfoni di 'Sky Sport 24' fa il punto sulle ultime news Roma: "La Roma può vincere l'Europa League. E crediamo nello scudetto".



Roma, Fazio tra Europa League e scudetto

SERIE A - "In questi primi mesi mi ha sorpreso l'aspetto tattico del calcio italiano. Io venivo dall'Inghilterra, la Premier è diversa, non molto tattica".

LEADER - "No, non me lo aspettavo di diventarlo così presto. L'importante è la fiducia che mi hanno dato mister, la società e tutti i compagni. La fiducia per un calciatore è tutto, mi trovo bene e questo è importante per tutti quanti".



EUROPA LEAGUE - "Ne ho vinte tre, una nel 2007 con Juande Ramos. La Roma ha l'organico per vincere l'Europa League, è una competizione che vogliamo, un bel torneo. Poi se vinciamo ci assicuriamo un posto per la prossima Champions. Prima però dobbiamo giocare col Villarreal, che è una buona squadra, dobbiamo rispettarli. Ma noi dobbiamo anche essere convinti che questa è una competizione da vincere".



PEROTTI - "Sono arrivato al Siviglia sei mesi prima di lui, abbiamo fatto insieme sette anni lì, abbiamo giocato tutti gli anni insieme e per me è un amico molto importante dentro e fuori dal campo".



FATICA IN TRASFERTA - "Non contiamo il primo pareggio di Cagliari, ma dopo abbiamo incontrato l'Atalanta che ha giocato molto bene e domenica contro il Genoa sarà una partita molto simile, per questo dobbiamo stare attenti. Poi anche con la Juventus, è una partita che si può vincere o perdere, ma dobbiamo cambiare qualcosa questa domenica. Il Genoa è una buona squadra e noi dobbiamo trovare i tre punti".

SCUDETTO - "Sì, ci crediamo. Mancano tante partite, dobbiamo vincere questa domenica per chiudere l'andata con 41 punti che sono tanti. Noi dobbiamo essere lì pronti, vicino alla Juventus. Per vincere dobbiamo credere in noi".



SPALLETTI - "Lui è una persona che lavora su molti aspetti, insieme a tutto lo staff, ma la cosa più importante è che si vede la voglia di vincere, la trasmette alla squadra. Si vede e si sente in ogni allenamento che lui vuole vincere non solo la partita, ma il campionato. La squadra lo sente e noi proviamo a fare in campo quello che lui ci trasmette".

ROMA - "Ho origini italiane, mio nonno era siciliano, di Erica, Sto molto bene qui in Italia, col cibo e tutto quanto. E' molto simile all'Argentina e per questo sono felice. Il piatto italiano che preferisco? Pasta e pizza, ma il gelato ancora di più".