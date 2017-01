Serie A, la cronaca di Milan-Cagliari 1-0

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/01/2017 18:00

MILAN CAGLIARI DIRETTA LIVE - Il Milan, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, torna in campo in serie A. Per la diciannovesima giornata di campionato, i rossoneri di Vincenzo Montella ospitano il Cagliari di Massimo Rastelli, desideroso di portare un risultato positivo a casa per allontanarsi ancor di più dalle zone calde. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'San Siro'.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Bonventura, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Niang. All. Montella

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Bruno Alves, Ceppitelli, Capuano; Dessena, Di Gennaro, Isla; Barella; Sau, Farias. All. Rastelli

CLASSIFICA: Juventus** 42; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Atalanta 35; Milan* e Inter 33; Torino 29; Fiorentina* 27; Udinese e Chievo 25; Cagliari* e Genoa 23; Bologna** 20; Sassuolo 18; Empoli 17; Crotone* e Palermo 10; Pescara* 9

*una partita in meno

**due partite in meno