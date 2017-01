Calciomercato Inter, Marino su Gagliardini: "Solida promessa, ma pagato come un top"

05/01/2017 11:44

GAGLIARDINI INTER / Il calciomercato parla sempre più italiano. Valutazioni elevatissime, aste internazionali e corteggiamenti a suon di proposte milionarie. Pierpaolo Marino, in un'intervista a 'Il Messaggero', ha commentato così l'improvisa ascesa dei giovani di casa: “Concorrono fattori favorevoli: la rivalutazione dei regolamenti sulla composizione delle rose, i meriti di Ventura che ha convocato molti baby e il lavoro svolto dall'Atalanta e da Bianchessi al Milan nella cura del settore giovanile. Il club bergamasco ha ripreso ad investire con il ritorno di Percassi, dal 2010. Il talent scout Mino Favini ha fatto un lavoro eccezionale. Basti pensare che la società bergamasca investe il 10% del fatturato nel settore giovanile: fatte le proporzioni, è il club che spende di più in Italia”



Il prezzo di Gagliardini: affare vicino alla conclusione

Intanto il club nerazzurro, in questa settimane di calciomercato Inter, spenderà circa 30 milioni di euro per il trasferimento di Gagliardini: “Ora, gli italiani vanno di moda - prosegue l'ex dirigente del Napoli-, ma c'è anche un eccesso nella valutazione, perché questi investimenti andranno poi analizzati nel tempo. Condivido ampiamente la linea baby, visto che per me comprare un giovane significa non sbagliare mai. Ma prenderli con una valutazione già da top player è particolare. Sono quotazioni di un mercato drogato, vedi per esempio Witsel. Ci sono delle proprietà straniere che investono tanto e che vogliono dimostrare le loro potenzialità. Se paghi un giovane come un top player non è per niente naturale. Le cifre si sono triplicate, si tratta di una situazione destinata a non durare troppo nel tempo". Il centrocampista nerazzurro è ad un passo dalla sua nuova squadra. Risolti gli ultimi aspetti burocratici, diventerà a tutti gli effetti un calciatore di Pioli per circa 25 mililioni più due di bonus facilmente raggiungibili.