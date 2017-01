Serie A, la cronaca di Juventus-Bologna 3-0

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/01/2017 20:45

JUVE BOLOGNA DIRETTA LIVE - Torna in campo in serie A la Juventus di Massimilano Allegri, dopo la pausa natalizia e la partita col Crotone rinviata causa finale della Supercoppa Italiana (sconfitta col Milan a Doha). I bianconeri ospitano per diciannovesima giornata di campionato il Bologna di Roberto Donadoni a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello 'Juventus Stadium'.

FORMAZIONNI UFFICIALI

JUVENTUS: ‪Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Khedira, Sturaro; Pjanic; Higuain, Dybala. All.: Allegri;

BOLOGNA: Mirante; Torosidis, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Viviani, Dzemaili; Krejcí, Destro, Di Francesco. All.: Donadoni.

CLASSIFICA: Juventus** 42; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina* 27; Udinese e Chievo 25; Cagliari 24, Genoa 23; Bologna** 20; Sassuolo 18; Empoli 17; Crotone* e Palermo 10; Pescara* 9

*una partita in meno

**due partite in meno