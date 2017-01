Calciomercato Milan, Storari precisa: "Non ho chiesto di andar via da Cagliari"

05/01/2017 11:20

CALCIOMERCATO MILAN STORARI / Marco Storari, portiere del Cagliari nel mirino del Milan, ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport': "Siamo a quota 23 punti in classifica. Abbiamo subito troppi gol, ma la situazione è comunque positiva. È un buon momento e ci tengo, comunque, a precisare che io non ho chiesto di andare via. Ci possono essere discorsi in corso con la società, ma il mio desiderio è quello di non lasciare Cagliari. Spero di continuare a fare bene. Raggiungere quota 500 partite sarebbe un traguardo importante considerato che ho fatto anche tanta panchina. E' giusto porsi obiettivi ma non dei limiti. Io mi sento alla grande, a volte mi devono fermare in allenamento. Io non mi rendo conto della mia età. Ho solo stabilito che fino a quando avrò voglia continuerò a giocare. Rammarico? Sicuramente se affrontassi i miei 30 anni di calcio con la testa che ho adesso mi toglierei il doppio delle soddisfazioni. In verità, però, non penso di aver mai preso una strada sbagliata".

S.D.