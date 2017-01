Calciomercato Lazio, gli occhi del Real su Wallace

05/01/2017 11:13

WALLACE REAL MADRID / Nonostante il gravissimo errore nel derby perso con la Roma che ha fatto il giro del web, il difensore brasiliano Wallace si è preso la Lazio, diventando l'erede designato di Stephan de Vrij. Il centrale classe '94, arrivato in estate dal Braga per 8 milioni di euro, ha convinto i biancocelesti attirando anche le attenzioni di grandi club. Su tutti, in particolare, il Real Madrid, che secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe interessato al giocatore.



L.P.