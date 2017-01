Calciomercato Inter, per Gollini non è ancora fatta - Le ultime di CM.IT

05/01/2017 10:54

GOLLINI INTER / La trattativa Gagliardini-Inter prosegue spedita, senza ostacoli particolari. L'Inter sta cercando solo la formula per evitare problemi, alla luce dei paletti imposti dal fair play finanziario. Ecco che l'operazione per il centrocampista 22enne la società nerazzurra ha dato l'assist per approfondire anche la situazione di Gollini, curato dallo stesso agente del centrocampista bergamasco, Giuseppe Riso. L'estremo difensore ex Verona è in uscita dall'Aston Villa e cerca una nuova sistemazione. Il suo modello dichiarato è sempre stato Handanovic.