Calciomercato Napoli, tavolo aperto con il Genoa: nel mirino Perin

05/01/2017 10:58

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Dopo Leonardo Pavoletti, il Napoli punta a strappare al Genoa un'altra pedina fondamentale di Juric: Mattia Perin. Come riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', nei giorni scorsi il club azzurro è tornato alla carica per il portiere rossoblu già cercato diversi anni fa. Il manager dell'ex Pescara, Roggi, avrebbe ammesso che la destinazione partenopea sarebbe molto gradita al suo assistito. Il tavolo delle trattative con il Genoa resta aperto: Perin all'ombra del Vesuvio non è una suggestione ma un affare molto realistico.

S.F.