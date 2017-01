Calciomercato Milan, agente Suso: "Non si muove e rinnova. Più forte di David Silva"

05/01/2017 10:36

CALCIOMERCATO MILAN - Jesus Fernandez, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', fa chiarezza sul futuro di Suso, alla luce delle notizie riguardanti un suo possibile addio al Milan e sui fantomatici problemi che lo spagnolo avrebbe in caso di arrivo in rossonero di Deulofeu dall'Everton: "Montella è stato decisivo nella crescita di Suso, il suo gioco è un po' spagnolo - ha dichiarato il padre e agente di Suso - il paragone con David Silva? Ci può stare, ma forse Suso si può definire anche più forte e ci riferiamo al gioco di gambe. Deulofeu un problema in caso di arrivo al Milan? Certo che no, sono giocatori diversi e in generale, ogni acquisto che migliori la squadra non è mai un problema. Futuro altrove? Suso non si muoverà dal Milan per molti anni. Rinnovo? Stiamo trattando, il 12 gennaio sarò a Milano".

S.F.