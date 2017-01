Calciomercato Serie A, occasione Moutinho per due: Roma e Inter ci pensano

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

05/01/2017 10:07

CALCIOMERCATO SERIE A MOUTINHO / Il calciomercato Serie A invernale è partito ufficialmente solo due giorni fa, martedì 3 gennaio 2017, ma la lista dei possibili protagonisti del calciomercato internazionale è già lunghissima e presenta nomi 'eccellenti'. Uno di questi è Joao Moutinho, nella rosa del Monaco dal 2013 (scadenza di contratto fissata a giugno 2018) e 'fresco' campione d'Europa con il Portogallo.

Nella stagione 2016/2017, il centrocampista portoghese ha collezionato 21 presenze stagionali tra campionato e coppe, per un totale di circa 1200 minuti, ma a gennaio è tra i calciatori considerati possibili partenti. E il suo nome ricorre spesso tra gli operatori di mercato italiani.

Calciomercato Serie A, sfida tra Roma e Inter per Joao Moutinho

In particolare, il nome di Joao Moutinho circola da tempo in casa Inter e Roma. Il club nerazzurro è vicino a mettere a segno il colpo Gagliardini in casa Atalanta, ma le sirene dalla Cina per Ever Banega, nel mirino peraltro anche dello stesso Monaco, impongono al club nerazzurro di prestare ancora la massima attenzione al mercato internazionale dei centrocampisti: Luiz Gustavo resta in orbita Inter, così come Lucas Leiva, già vicino al club nerazzurro, e Nuri Sahin, ma la società nerazzurra non perde affatto di vista Joao Moutinho.

All'orizzonte, si profila un duello tutto italiano: la Roma è alla ricerca di un centrocampista e la lista degli obiettivi spazia da Badelj a Pellegrini passando per Torreira, su cui c'è la forte concorrenza del Siviglia. Joao Moutinho, vecchio obiettivo della Roma, è un nome pronto a tornare di moda a Trigoria, soprattutto alla luce dell'interesse del Monaco per Leandro Paredes. In passato, Joao Moutinho è stato proposto anche al Napoli, ma il club partenopeo, al momento, ha altre priorità. Il suo prezzo del cartellino oscilla tra i 10 ed i 12 milioni di euro.