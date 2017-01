Calciomercato Roma, ancora ostacoli per Jesé

05/01/2017 09:48

JESE' ROMA / Jesé vuole tornare a Las Palmas e si ritiene anche più forte di quello che realmente è. In sintesi, si sopravvaluta. Questione di carattere, o (meglio) di presunzione. Ecco perché il ds Massara - in questa prima fase di calciomercato Roma - ha più di qualche perplessità nel proseguire l'operazione con il Psg e l'entourage del giocatore (non sempre raggiungibile...). Da non sottovalutare anche il fattore economico: i romanisti dovrebbero infatti pagare l'ingaggio di circa 3,5 mln dell'ex Real. I contatti sull'asse Roma-Parigi però proseguono visto che il giocatore, per la sua duttilità, può ricoprire anche altri ruoli e Gioca sulla corsia e, in caso di forfait, potrebbe rimpiazzare anche Dzeko. L'addio di Jesé appare tuttavia scontato. Lo ha confermato recentemente anche Emery: "Ho parlato con lui, ha bisogno di giocare per prendere il ritmo e la confidenza con il gol. La possibilità che parta ci sono".

Defrel e Musonda, le altre piste per l'attacco

La principale alternativa a Jesé si chiama sempre Musonda. Il giocatore del Chelsea è rientato alla base dopo il prestito al Betis Siviglia dove ha collezionato solo 8 presenze, di cui una da titolare. Troppo poco per un giovane che cerca la vetrina giusta per brillare. La cura Conte potrebbe essere funzionale, ma difficilmente a Londra il calciatore troverà lo spazio richiesto. Sul destino del giocatore si era espresso anche il padre di Clichy: "Il Belgio non è più un'opzione. Il Chelsea non ha ancora deciso se vuole prestarlo nuovamente, Conte vuole valutarlo per le prossime due settimane prima di decidere. Le opzioni sono due: resta a Londra o va nuovamente in prestito".