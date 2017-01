Calciomercato Lazio, non solo El Ghazi: nel mirino Boudebouz e Gilardino

05/01/2017 10:09

CALCIOMERCATO LAZIO - Continua il pressing della Lazio su El Ghazi, esterno offensivo dell'Ajax che andrebbe a sostituire Keita impegnato con la Coppa d'Africa e potrebbe tutelare la società anche in caso di addio dell'ex Barcellona. Come riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', oltre all'olandese di origine marocchina la Lazio ha messo nel mirino anche Boudebouz del Montpellier. E' delle ultime ore, invece, l'indiscrezione che vuole il club di Lotito interessato a Gilardino: il campione del mondo del 2006 è in uscita dall'Empoli e alla Lazio sarebbe il rimpiazzo di Djordjevic come prima alternativa al titolarissimo Immobile.

S.F.