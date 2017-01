Calciomercato Fiorentina, sondaggio Calleri se parte Kalinic: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

05/01/2017 09:51

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Mentra la Cina tenta Kalinic, la Fiorentina si guarda attorno alla ricerca di un possibile sostituto dell'attaccante croato. Nel mirino dei viola c'è sempre Simone Zaza sulla via del ritorno alla Juventus per poi partire di nuovo, e insieme a lui anche un suo compagno di squadra al West Ham: Jonathan Calleri. Come appreso da Calciomercato.it, per l'ex Boca Juniors ci sono stati sondaggi da parte della Fiorentina e del Las Palmas. Per Calleri contatti anche con il San Paolo, club rimasto in ottimi rapporti con il giocatore dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione. Qualche timido interesse è stato manifestato anche dalla Cina, ma al momento Calleri considera prioritario l'aspetto sportivo rispetto a quello economico, anche se nel caso non dovesse concretizzarsi nessun trasferimento in Europa o Sud America, quella cinese diverrebbe sunnito una pista percorribile.