Calciomercato Roma, nuovo sondaggio per Ntep: duello col Wolfsburg

05/01/2017 09:20

CALCIOMERCATO ROMA NTEP / Il nome di Paul-Georges Ntep è tornato a circolare in casa calciomercato Roma: l'attaccante esterno classe 1992 piace da tempo al club giallorosso (così come è stato cercato dalla Lazio) e la decisione di non rinnovare il suo contratto col Rennes in scadenza a giugno 2017 ha ridestato l'interesse giallorosso.

Secondo quanto riferisce 'Il Tempo', la Roma ha effettuato un nuovo sondaggio per il giocatore, ma c'è da superare l'agguerrita concorrenza del Wolfsburg.

S.D.