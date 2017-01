Calciomercato Juventus, prove di scambio col Milan per arrivare a De Sciglio

05/01/2017 09:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO / La Juventus, in vista del possibile addio di Patrice Evra a gennaio, valuta le alternative che offre il mercato internazionale nel ruolo di terzino sinistro. Tra i tanti nomi, uno in particolare è protagonista delle cronache del calciomercato Juventus: è Mattia De Sciglio del Milan, capace di giocare con egual rendimento sia sulla fascia destra che sulla corsia opposta. Come rivelato nella giornata di ieri in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it, al momento non c'è alcun incontro in programma per il prolungamento dell'attuale contratto che lega De Sciglio al Milan fino al giugno 2018. Napoli e Juventus restano alla finestra e, proprio da Torino, potrebbe presto partire una nuova offensiva.

Calciomercato Juventus, 'carta' Zaza per arrivare a De Sciglio?

Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', in caso di addio di Evra, i dirigenti bianconeri punteranno sulla 'carta' Simone Zaza, al rientro dal West Ham, per convincere il Milan a impostare uno scambio con Mattia De Sciglio. L'addio di Cesare Prandelli al Valencia ha allontanato Zaza dal club spagnolo, con l'attaccante che è tornato a pensare a un possibile ritorno in Italia: da non sottovalutare è la pista Fiorentina (in caso di addio di Nikola Kalinic, destinazione Cina) ma la pista Zaza-Milan piace, nonostante il prezzo del cartellino del bomber lucano rappresenti un ostacolo. L'ipotesi di uno scambio con la Juventus, però, darebbe nuova 'benzina' al Milan nello sprint per Zaza.

E Bacca cosa farebbe nel caso arrivi Zaza a Milano? La redazione di Calciomercato.it ha contattato in esclusiva l'agente del colombiano nelle scorse ore: "Alcune squadre cinesi sono interessate a Bacca, ma Carlos è contento al Milan e vuole restare" ha dichiarato Sergio Barila a Calciomercato.it.

L'ipotesi di uno scambio Zaza-De Sciglio tra Juventus e Milan si presenta, quindi, suggestiva ma complicata, perché per la sua realizzazione concreta dovrebbero incastrarsi diverse situazioni che riguardano direttamente o indirettamente anche tanti altri calciatori, da Evra a Bacca passando per Kalinic. Ma ogni trattativa di calciomercato, d'altronde, inizia come un'idea suggestiva...

S.D.