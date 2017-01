Calciomercato Inter, la Cina su Banega: Sahin nome nuovo a centrocampo

05/01/2017 09:25

CALCIOMERCATO INTER/ "Banega ha offerte dalla Cina" così Marcelo Simonian, l'agente del centrocampista argentino, ha spaventato l'Inter, pur ammettendo che il suo assistito vuole restare in nerazzurro. L'ondata di milioni che arriva dai club cinesi non risparmia nessuno e in caso di offerta irrinunciabile, anche l'ex Siviglia potrebbe partire alla volta dell'Oriente. Uno scenario al quale l'Inter, pur convinta di riuscire a trattenere il Nazionale argentino, non vuole farsi trovare impreparata. I nerazzurri hanno già pronte tre alternative per il centrocampo di Stefano Pioli, in attesa di completare il trasferimento di Gagliardini dall'Atalanta.

Calciomercato Inter, Sahin se parte Banega

Tre i nomi più caldi per il calciomercato Inter qualora Banega dovesse cedere alle tentazioni cinesi. I nerazzurri hanno bloccato Lucas Leiva del Liverpool, mentre tengono calda anche la pista Luiz Gustavo. Come anticipato da Calciomercato.it, il brasiiano ex Bayern Monaco piace anche alla Juventus: il Wolfsburg vuole 15 milioni di euro per Luiz Gustavo. Meno costoso sarebbe il cartellino di Nuri Sahin: l'ex Real Madrid sta valutando l'addio dal Borussia Dortmund a gennaio e l'Inter è pronta a sfruttare a proprio favore quella che si profila come un'ottima occasione di calciomercato. Il regita turco che fatica a trovare spazio agli ordini di Tuchel, nelle ultime settimane è finito nel mirino di Trabzonspor e Galatasaray, ma su di lui è vigile anche la Fiorentina che lo aveva già cercato in estate.

S.F.