Calciomercato Milan, riecco la tentazione Sneijder. Ma occhio alla Cina

05/01/2017 08:40

CALCIOMERCATO MILAN SNEIJDER / Wesley Sneijder potrebbe lasciare il Galatasaray nel corso della sessione invernale di calciomercato a fronte di un'offerta da 7,5 milioni di euro. Il nome del fantasista olandese ricorre spesso come obiettivo tra gli operatori di mercato italiani e, in particolare, stuzzica la fantasia del Milan, alla ricerca di rinforzi oltre la linea mediana del campo.

Al momento, il calciomercato Milan in entrata vive una situazione d'attesa dettata dalla trattativa per il closing sul passaggio di consegne ai vertici della società e Adriano Galliani si sta concentrando su obiettivi meno onerosi (come Deulofeu). In caso di novità sul fronte uscite, però, il club rossonero è pronto a lanciare un nuovo assalto al calciatore ex Inter, che in passato ha mandato messaggi d''amore' al 'Diavolo'. Il mercato milanista, però, è legato a doppio filo alla Cina, non solo per il closing sopracitato, ma anche per l'interesse emerso proprio dal continente asiatico nei confronti di Sneijder.

S.D.