Calciomercato Inter, Icardi assicura: "Suning vuole comprare giocatori fantastici"

05/01/2017 08:09

ICARDI CALCIOMERCATO INTER / L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' propone una lunga intervista all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Calciomercato.it vi riporta i passaggi salienti delle dichiarazioni rilasciate dal giocatore al quotidiano sportivo sul calciomercato Inter ("Percepisco la grandezza di Suning. La proprietà intende portare a Milano giocatori fantastici. Ogni acquisto è sempre ben accetto") e non solo.

Calciomercato Inter, le dichiarazioni di Icardi su acquisti, cessioni e futuro nerazzurro

RIMONTA CHAMPIONS - "E' possibile, non lo dice solo l’ambizione di questa società, ma anche l’andamento di dicembre. Non mi preoccupa nessuna avversaria. Nutro un sincero rispetto per tutte le squadre rivali, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dipende solo da noi il futuro, saremo gli artefici del nostro destino. Il terzo posto è lì, alla portata e sarebbe un imperdonabile errore farselo sfuggire. L'anno prossimo si punterà allo Scudetto? Si lavora per quello".

PIOLI - "Lavoriamo soprattutto sulla testa, sulla concentrazione. Non possono reggere attenuanti fisiche in questo periodo, siamo solo a gennaio. Pioli ha cambiato la mentalità dell’Inter, ha ridato fiducia a tutti. La situazione con De Boer era diventata insopportabile. I giocatori meno utilizzati erano davvero scontenti e non partecipavano con molta voglia nemmeno alle esultanze, ai momenti di gioia del gruppo. Adesso con Pioli l’aria è cambiata, anche chi gioca poco si sente coinvolto nel progetto".

CALCIOMERCATO IN USCITA - "Ora toccherà a Pioli e alla società scegliere come muoversi sul mercato in uscita. Quel che conta, però, è che adesso ci sentiamo davvero tutti sulla stessa barca e tutti sono disponibili per lottare per la causa dell’Inter".

JOVETIC - "L'agente di Jovetic ha detto che le formazioni all'Inter le fa il capitano? Non si può pensare che un giocatore scelga chi far giocare, è una cosa che non esiste. Io non ho mai fatto la formazione. Altrimenti l’allenatore a cosa serve?".

CALCIOMERCATO IN ENTRATA - "Ho percepito la grandezza di Suning ed è emozionante sentirsi così coinvolto. L’obiettivo della proprietà è quella di tornare in Champions, il torneo che compete all’Inter e che ti offre la miglior visibilità mondiale. Il progetto di riportare il club ai vertici si basa sulla grande passione e sulla grande voglia di Suning. Ogni acquisto è sempre ben accetto nella famiglia interista. La proprietà intende portare a Milano giocatori fantastici che aiuteranno tutti a scalare le posizioni della classifica e ad andare avanti in Europa. Noi calciatori dobbiamo restare concentrati e tenere il gruppo unito per portare la squadra al terzo posto quest’anno".

GAGLIARDINI - "Non lo conosco di persona, l’ho visto giocare. Se dovesse arrivare, sarà il benvenuto, lo accoglieremo davvero volentieri. Sarebbe un altro fratello nerazzurro".

FUTURO - "Come mi vedo tra 10 anni? Mi auguro davvero di poter alzare tanti trofei con la maglia dell’Inter e mi auguro anche di poterlo fare in meno di dieci anni. Quando ho deciso di venire all’Inter l’ho fatto perché sono interista e perché volevo vincere tanto con questa maglia. Quindi sì, mi vedo con qualche scudetto e almeno una Champions".