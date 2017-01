Calciomercato Juventus, Evra via: ecco tutte le alternative

Silvio Frantellizzi (@SilFrantellizzi)

05/01/2017 08:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Traffico animato sulla corsia sinistra della Juventus: Patrice Evra è in scadenza di contratto e come riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', è tentato da un ritorno al Manchester United, il club che lo ha lanciato nel calcio che conta. I bianconeri, in caso di addio del terzino francese, valutano le alternative per la fascia presieduta da Alex Sandro, il titolare indiscusso di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Evra via: De Sciglio, Kolarov e Darmian le alternative

Come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, nonostante la partenza di Evra a gennio è difficile ma non impossibile: molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla velocità con la quale la Juventus troverà un suo degno sostituto. I bianconeri si muovono da tempo per un nuovo terzino sinistro da regalare ad Allegri a partire dalla prossima stagione. Il primo nome sulla lista è quello di De Sciglio: il laterale rossonero gradirebbe un approdo a Torino e i bianconeri sono pronti ad inserire nell'affare Zaza che piace al Milan e alla Fiorentina. Tra De Sciglio e il Milan non sono in programma appuntamenti per il rinnovo. In alternativa, un vecchio pallino della 'Vecchia Signora', quel Kolarov in scadenza di contratto nel 2018 e al quale il Manchester City non ha offerto ancora il rinnovo, mettendolo di fatto sul mercato per giugno. Dai 'Citizens', un altro indiziato speciale è Clichy: l'ex Arsenal si libera gratis al termine della stagione e potrebbe essere un vero e proprio affare. Da non sottovalutare, infine, Darmian, da sempre gradito in casa bianconera.