Calciomercato Milan, parte l'assalto a Keita

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

05/01/2017 08:04

CALCIOMERCATO MILAN - Parte l'assalto del Milan a Keita Balde Diao: come riporta l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri hanno iniziato a fare sul serio per l'attaccante senegalese della Lazio appena partito per disputare la Coppa d'Africa. L'ex canterano del Barcellona è da tempo uno degli obiettivi del calciomercato Milan, ma negli ultimi giorni il club allenato da Vincenzo Montella ha accelerato per il numero 14 biancoceleste.

Calciomercato Milan, assalto a Keita della Lazio

Keita è legato alla Lazio da un contratto che scadrà nel 2018 e non ha ancora rinnovato con il club capitolino. In caso di mancato prolungamento, il calciatore potrebbe lasciare Roma la prossima stagione a costo zero, un'eventualità che metterebbe Lotito e Tare con le spalle al muro. Il Milan prova a sfruttare a suo favore il mancato rinnovo di Keita, proponendo alla Lazio un prestto con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, dicei milioni in meno rispetto alla valutazione che il patron Lotito ha sempre fatto del suo 'gioiellino'. In attesa di capire se il senegalese prenderà la via di Milano dopo la Coppa d'Africa, resta sempre in piedi l'ipotesi Deulofeu: il Milan ha il sì del giocatore, ma deve ancora trovare l'accordo con l'Everton che vuole cedere Deulofeu a titolo definitivo, o almeno in prestito con riscatto obbligatorio.