Calciomercato Juventus, c'è il piano per Verratti: l'Higuain del centrocampo

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

05/01/2017 07:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Marco Verratti alla Juventus, un 'matrimonio' che poteva essere celebrato quasi cinque stagioni fa - quando il regista della Nazionale vestiva ancora la maglia del Pescara - e che potrebbe celebrarsi nell'immediato futuro, magari già a giugno. Le parti in causa hanno già aperto al trasferimento dal Paris Saint-Germain a Torino. Il dirigente bianconero Giuseppe Marotta ha candidamento ammesso di cercare "un Higuain a centrocampo", mentre il procuratore del giocatori Donato Di Campli ha ammesso l'interesse sia della Juventus che dell'Inter. Riportare Verratti in Italia sarebbe un super colpo di calciomercato, ma il PSG lo vende a caro prezzo.

Calciomercato Juventus, assalto a Verratti, l'Higuain del centrocampo

La Juventus è pronta ad un nuovo sacrificio in stile Higuain per regalare ad Allegri (o al suo futuro erede) un centrocampista stellare in grado di alzare il tasso tecnico dei bianconeri. L'obiettivo numero uno del Calciomercato Juventus è Marco Verratti: come riporta l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', la valutazione del suo cartellino parta da almeno 80 milioni di euro: cifra mostruosa che però non spaventa la 'Vecchia Signora' che ha dimostrato in estate, con l'acquisto di Higuain, di poter far concorrenza ai top club europei più spendaccioni. Una mossa c'è già stata, un contatto con il procuratore di Verratti Donato Di Campli che assiste anche Riccardo Orsolini, talento dell'Ascoli finito nel mirino della Juventus: un primo passo verso un'operazione che andrebbe in porto al termine della stagione.