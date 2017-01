Calciomercato Roma, agente Pellegrini: "Vi dico come stanno le cose"

05/01/2017 06:40

ROMA PELLEGRINI / "La situazione del diritto di recompra per Pellegrini? Chiedetelo alla Roma. Non conosco questo documento. Sono accordi che le società fanno tra di loro. Non devo firmare nulla perché non sono né un calciatore né il proprietario delle prestazioni del calciatore. Il procuratore non firma nulla. Leggo ogni giorno tante stupidaggini, gli accordi vengono firmati dalle società e dai calciatori". Così Giampiero Pocetta, agente di Pellegrini, ha smentito a 'pagineromaniste.com' le ultime indiscrezioni secondo le quali il procuratore non avrebbe controfirmato il diritto de recompra del centrocampista a 10 milioni di euro. Il procuratore aveva recentemente parlato anche a Calciomercato.it.