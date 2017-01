05/01/2017 00:25

CALCIOMERCATO SAMPDORIA OIKONOMOU BOLOGNA / Per uno che esce, un altro entra. La Sampdoria è pronta a salutare Luka Krajnc, ad un passo dal Frosinone, e per sostituirlo ha quasi chiuso col Bologna una trattativa per un centrale: come rivela 'Sky Sport', si tratta Marios Oikonomou, difensore greco classe 1992.

