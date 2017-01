Calciomercato Juventus, Luiz Gustavo si allontana: c'è il Nizza

05/01/2017 00:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIZ GUSTAVO NIZZA / La Serie A potrebbe essere un miragggio anche questa volta per Luiz Gustavo. Accostato alla Juventus (con l'Inter che si è spostata con decisione su Gagliardini), il Wolfsburg ha fatto sapere di non volerlo cedere in prestito a gennaio. Proprio questa condizione sembra allontanarlo dall'Italia: la 'Vecchia Signora' non ha intenzione di effettuare un investimento di quella portata (circa 15 milioni) nella prossima finestra di calciomercato.

Ecco allora spuntare l'ipotesi Ligue 1 per il brasiliano: il Nizza, a differenza dei bianconeri, è disposto ad acquisirlo a titolo definitivo e - come riporta 'Sky Sport' - nelle ultime ore ci sono stati dei contatti proficui tra le parti. Il tecnico Favre lo conosce bene (lo ha affrontato spesso nella sua esperienza al Borussia M'Gladbach) e in rosa ritrovebbe anche il suo ex compagno del Bayern Dante: la coppia lo sta spingendo ad accettare la proposta ed unirsi così al loro sogno scudetto.

D.G.