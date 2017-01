Calciomercato Napoli, scatta l'asta per Orsolini: ci sono anche Juve e club esteri

04/01/2017 23:53

CALCIOMERCATO NAPOLI ORSOLINI JUVENTUS / Tutti pazzi per Riccardo Orsolini. Il giovane esterno dell'Ascoli è un obiettivo concreto del Napoli. Ma gli azzurri non sono gli unici in fila per lui: come riportato da 'Sky Sport', nelle ultime ore la Juventus ha incontrato l'entourage del ragazzo. La 'Vecchia Signora' sta fiutando l'affare ed ha deciso di muoversi in autonomia e di mettere da parte la sinergia con l'Atalanta. Oltre ai bianconeri, però, anche diversi club stranieri si stanno informando sul ragazzo. Se Giuntoli vuole regalarlo a Sarri deve fare presto.

D.G.