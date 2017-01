Calciomercato Milan, agente Laxalt: "Confermo l'interesse rossonero. Ma..."

04/01/2017 23:45

CALCIOMERCATO MILAN LAXALT GENOA / Diego Laxalt potrebbe tornare a Milano. Stavolta, però, sulla sponda opposta. L'uruguaiano è stato acquistato dall'Inter nel 2013 ma non è mai riuscito a fare il proprio esordio in nerazzurro. La scorsa estate è stato riscattato dal Genoa e questa potrebbe essere la sua ultima stagione sotto la Lanterna: "Confermo l'interesse del Milan. Ma come ho già ribadito in questi giorni, il Genoa a gennaio non lo vuole cedere. A giugno vedremo cosa succederà", ha spiegato il suo agente Vincenzo D'Ippolito a 'calcioweb'.

D.G.