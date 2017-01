Tottenham-Chelsea, Conte: "Il fatto che siamo primi dà fastidio a qualcuno..."

04/01/2017 23:25

PREMIER LEAGUE CHELSEA TOTTENHAM CONTE / Niente record per Conte: la striscia di vittorie consecutive si è fermata a 13. Al 'White Hart Lane' il Tottenham, grazie ad una doppietta di Alli, ha steso il Chelsea. Una sconfitta che il manager italiano ha commentato nel postgara a 'Sky Sport':

"Non è finito il sogno. Sicuramente dobbiamo essere contenti della prestazione di questa sera: usciamo sconfitti contro un ottimo Tottenham, ma se la paragoniamo alle sconfitte contro Arsenal e Tottenham si vede che ora siamo un'altra squadra. Adesso siamo una squadra, siamo tosti e dobbiamo essere contenti per le 13 vittorie consecutive. Centrare un traguardo del genere in questo campionato non era facile. Ora dobbiamo continuare a lavorare, cosa che avremmo fatto anche se avessimo vinto o pareggiato. Non bisogna mai dimenticare da dove arriviamo: dal 12° posto dello scorso anno.

Stiamo cercando di sovvertire i pronostici degli inizi quando nessuno ci dava per favoriti. Il rumore dei nemici che attendevano la nostra sconfitta? E' normale. Quest'anno non eravamo tra le squadre che dovevamo lottare per il titolo, ora siamo in testa e diamo fastidio a qualcuno… E' normale. E noi vogliamo continuare a dare fastidio. Il calciomercato? A gennaio è sempre molto difficile trovare delle buone soluzioni. Stiamo cercando e se ci saranno delle buone opportunità cercheremo di coglierle. Altrimenti daremo spazio a qualche ragazzo dell'Academy. Col Chelsea abbiamo iniziato un percorso, l'inizio non è stato facile, ma c'è voglia di lottare, di lavorare e finché c'è la voglia si va avanti".

