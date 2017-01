05/01/2017 04:29

ULLOA LEICESTER / Leonardo Ulloa, nonostante l'interessamento di West Bromwich Albion e Hull, potrebbe non lasciare il Leicester a gennaio. A frenare l'operazione in uscita - rivela 'The Sun' - sarebbe l'allenatore Claudio Ranieri, intenzionato a 'bloccare' il giocatore ora che il compagno di reparto Slimani è partito per la Coppa d'Africa.

S.D.