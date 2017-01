Calciomercato Roma, due club di A su Capradossi

04/01/2017 23:09

CALCIOMERCATO ROMA CAPRADOSSI TORINO BOLOGNA / Il futuro di Elio Capradossi potrebbe essere in Serie A, anche se negli ultimi tempi ha trovato finalmente spazio nel Bari (dove è in prestito) dopo un avvio in sordina. Il centrale classe 1996 di proprietà della Roma piace a Torino e Bologna, lo conferma il suo agente: "Ma al momento non abbiamo parlato con nessuno - ha spiegato Crescenze Cecere a 'Pagineromaniste.com' - A Bari, nelle ultime tre partite, è stato il migliore in campo dei ventidue, almeno questo dicono i giornali. Ha avuto solo l'inizio con Stellone un po' così e così. È molto giovane ed è il primo anno, ci può stare. Le ultime partite le sta giocando ed in questo momento sembra al centro del progetto ed è meritato sul campo. Un'opportunità del genere noi la valutiamo, si valuta tutto".

D.G.