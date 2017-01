Milan, Abate: "Ci attendono 45 giorni di fuoco! Bonaventura un leader, Suso mi ha sorpreso"

05/01/2017 04:05

MILAN ABATE MONTOLIVO MONTELLA BONAVENTURA / Lunga e interessante intervista di Ignazio Abate ai microfoni del canale ufficiale. Una chiacchierata dopo l'esperto terzino ha fatto il punto sulle principali news Milan e noi di Calciomercato.it vi proponiamo i passaggi più importanti. Queste le sue parole: "Sarà un mese e mezzo di fuoco dove giochiamo praticamente una volta ogni 3 giorni praticamente. Ci aspettano al varco, dobbiamo alzare l'asticella. Se siamo diventati grandi, dobbiamo diventare grandissimi".

MONTELLA - "E' un'ottimista di natura e ha la grande dote di riuscire a trasmetterlo a tutti. E un'altra grande dote è l'equilibrio, sia nei momenti positivi che negativi. E' molto lucido nella gestione e nell'analisi e questo è molto importante per la nostra crescita".

SUSO - "Sinceramente a questi livelli non credo se l'aspettasse nessuno. Bisogna dare onore a questo ragazzo che si è messo in luce a Genova e poi è tornato a Milanello più maturo. Sta crescendo, ma non ci dobbiamo accontentare. Arriviamo da due anni difficili, dobbiamo tenere la testa bassa e pedalare forte".

BONAVENTURA - "E' diventato uno dei nostri, è uno dei leader dello spogliatoio. Credo che quest'anno si sia formato un bel gruppo di giovani e italiani che hanno questi colori nel sangue. Mi ha sorpreso l'umiltà di questi ragazzi, ogni giorno si allenano con grande voglia e disponibilità".

FASCIA A MONTOLIVO - "La fascia per fargli alzare la Supercoppa? Mi è venuto in mente quando stavo andando a prendere la medaglia. Ho pensato a quello che ha passato e quanto ha sofferto negli ultimi anni e vederlo lì in borghese ha fatto sì che facessi questo gesto spontaneo. Dopo tanti anni che le cose non giravano come volevamo abbiamo sofferto tanto. E' giusto che nei momenti in cui le cose non vanno i tifosi se la prendano con i giocatori più esperti".

OBIETTIVO - "L'Europa. Non vorrei deludere i tifosi, che forse si aspettavano qualcosa di più. Però credo che gennaio e febbraio ci diranno chi siamo. Se vogliamo lottare per posizioni importantissime non possiamo sbagliarli, dobbiamo stare attaccati per poi giocarci tutto negli ultimi mesi".

D.G.