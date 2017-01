Bayern Monaco, Hoeness categorico: "Chi non parla tedesco paga!"

04/01/2017 22:59

BAYERN MONACO HOENESS MULTA TEDESCO / Uli Hoeness vuole uno spogliatoio compatto per il suo Bayern Monaco. Il numero uno dei bavaresi, tornato in sella da poco dopo i pronlemi col fisco, ha intenzione di evitare il formarsi di piccoli gruppetti all'interno della squadra e - intervistato da 'Sport Bild' - ha svelato l'ultima disposizione che ha deciso di introdurre: "E' molto semplice: ogni giocatore deve impare il tedesco. Questa è una regola, in caso contrario deve pagare un multa. La lingua unisce, se gli stranieri vogliono integrarsi devono impararla. Arrivare e parlare solo inglese, francese o portoghese non è un bel segno".

D.G.