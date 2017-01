Premier League, Tottenham-Chelsea 2-0: Alli ferma la cavalcata di Conte

04/01/2017 22:53

PREMIER LEAGUE TOTTENHAM CHELSEA / Brutta serata per il Chelsea di Conte nella 20a giornata di Premier League. Dopo la lunga serie di 13 vittorie consecutive, i 'Blues' sono caduti in casa del Tottenham, dove gli 'Spurs' si sono imposti con un netto 2 a 0. Al 'White Hart Lane' si è rivelata decisiva la doppietta di Alli, che ha segnato di testa sul finire del primo tempo dopo un bel traversone di Eriksen. Nella ripresa, dopo un inizio arrembante degli ospiti, che hanno sfiorato il gol con Diego Costa e Hazard, una nuova azione sull'asse Eriksen-Alli ha portato al raddoppio del Tottenham. Alli ha fermato la rincorsa del Chelsea verso il record delle 14 vittorie di fila in campionato. Nonostante la sconfitta, però, gli uomini di Conte restano al primo posto in classifica.

Tottenham-Chelsea 2-0: 46', 54' Alli (T)

CLASSIFICA: Chelsea 49, Liverpool 44, Manchester City 42, Tottenham 42, Arsenal 41, Manchester United 39, Everton 30, West Bromwich 29, Bournemouth 25, Southampton 24, Stoke City 24, Burnley 23, Watford 22, West Ham 22, Leicester 21, Middlesbrough 19, Crystal Palace 16, Sunderland 15, Swansea 15, Hull 13.

M.D.A.