PAGELLE E TABELLINO DI TOTTENHAM-CHELSEA: Dele Alli domina, Kantè s’inchina

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

04/01/2017 22:53

PAGELLE E TABELLINO DI TOTTENHAM-CHELSEA PROMOSSI E BOCCIATI – Lo vince il Tottenham questo sentitissimo derby londinese, grazia alla magnifica doppietta di Dele Alli. Eriksen è autore di due assist perfetti, che confermano il suo piede fatato. Gli Spurs dominano anche le fasce con l’apporto di Walker e il centrocampo con la sontuosa prestazione di Wanyama. Ci mette il cuore e il fisico Diego Costa, ma non basta ad evitare la sconfitta. Kantè perde tutti i duelli in mezzo al campo, e Moses ci mette del suo sulle occasioni da gol.

TOTTENHAM

Lloris 6,5 – Ottima la respinta in allungo sul rasoterra di Costa ad inizio ripresa. Per il resto è poco impegnato, anche perché i tiri nello specchio sono inaspettatamente finiti.

Dier 6,5 – Buono il suo senso della posizione. Molto saggio quando temporeggia su Diego Costa portandolo all’esterno.

Alderweireld 6 – Costa è un cliente difficile, ma lui si destreggia bene mettendoci il fisico e facendo a sportellate.

Vertonghen 5,5 – Tiene colpevolmente in gioco Hazard sul lancio di Matic al 5’. Ma il belga calcia di poco a lato. Poi tiene botta sulle scorribande di Hazard e Pedro.

Walker 6,5 – Bene sull’out di destra, dove specialmente nel secondo tempo galoppa sino a ridosso dell’area ospite. Mette in mezzo buoni palloni.

Dembelè 6 – Bella la serpentina che favorisce con un filtrante l’incursione di Kane nei primi minuti di gara, ma è attento Courtois in uscita. Poi gara di sacrificio e appoggio. Dal 75’ Winks s.v.

Wanyama 7 – Insuperabile in mezzo al campo, dove vince a mani basse il duello tutto muscoli con Kantè. Recupera molti palloni e spesso esce palla al piede senza timori e fra gli applausi del pubblico.

Rose 6 – Meglio nel primo tempo, dove spinge di più anche perché più fresco. Cala un po’ nella ripresa, dove le redini in fascia passano a Walker.

Dele Alli 8 – Trafigge di testa Courtois su preciso assist di Eriksen, indirizzando il pallone proprio lì dove il portiere belga non può arrivare per il vantaggio dei suoi. Si ripete al 54’, ancora di testa e ancora una volta su assist di Eriksen, beffando Courtois e due difensori Blues. Dall’86’ Sissoko s.v.

Eriksen 7,5 – In contropiede effettua un tiro al 23’ che esce di un nulla dallo specchio della porta difesa da Courtois. Poi sale in cattedra quando serve a Dele Alli due palloni meravigliosa per i due colpi di testa vincenti. Il piede è fatato.

Kane 6 – Il suo è un lavoro di sacrificio perlopiù. Ci mette il fisico contro Cahill e David Luiz, facendo salire i compagni e talvolta puntando gli avversari per andare via, ma la velocità non è il suo forte. Dal 92’ Son Heung-Min s.v.

All. Pochettino 7 – I suoi dominano la partita dall’inizio alla fine, mettendo alle corte il Chelsea sotto il profilo dell’agonismo e della corsa. Tanto cuore, unito ad una buona tecnica generale. Questo Tottenham può andare lontano.

CHELSEA

Courtois 5,5 – Buono l’intervento sul colpo di testa di Dier che evita un pericoloso pallone messo in mezzo a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Non può nulla sul bel gol di Dele Alli, ma sul raddoppio è troppo timido in uscita.

Azpilicueta 5,5 – Un po’ in bambola anche lui quando Eriksen mette in mezzo i suoi pallni, specialmente in occasione del secondo gol.

David Luiz 5 – Anche lui in occasione del gol vaga un po’ nella terra di nessuno. Con i piedi, in fase di impostazione e di conclusione da calcio piazzato non è una grande giornata. Sbaglia molti lanci lunghi.

Cahill 6 – Una prima mezz’ora di gioco ottima, in cui non sbaglia un solo intervento. Poi anche lui va un po’ in affanno sul crescente pressing avversario.

Moses 5 – Non sale in marcatura a coprire su Dele Alli, che quindi è libero di colpire per il vantaggio del Tottenham. Anche in occasione del raddoppio non è esemplare. Dall’85’ Batshuayi s.v.

Matic 5,5 – Preferito a Fabregas anche in virtù delle palle inattive, in realtà incide poco sulla manovra, rendendosi protagonista di un grande lancio per Hazard soltanto una volta. Prezioso nel lavoro sporco però, fino a quando ne ha.

Kantè 4,5 – Perde molti duelli a centrocampo, spesso favorendo veloci ripartenze dei padroni di casa. Lì in mezzo Wanyama giganteggia, e lui non può far altro che arrendersi allo strapotere fisico dell’avversario. Dal 79’ Fabregas s.v.

Alonso 5 – Non bene in fase offensiva, cui è costretto a rinunciare perché Walker lo mette alle corde. Soffre parecchio la spinta dei padroni di casa. Dal 65’ Willian 5,5 – Non riesce ad illuminare il gioco sulla trequarti con la sua fantasia.

Pedro 5,5 – Poco incisivo e piuttosto timido sul fronte d’attacco. Non riesce a ritagliarsi gli spazi giusti. Si registra un litigio rientrato dopo poco con Diego Costa a causa di un’incomprensione di gioco.

Diego Costa 6 – Ad inizio ripresa sfiora il gol del pareggio con un rasoterra angolato dal limite dell’area, respinto però da Lloris. A volte è troppo frettoloso nel ricercare la conclusione. E’ comunque il più pericoloso dei suoi.

Hazard 6 – Sfiora il gol in due occasioni, per il resto svaria molto su tutto il fronte d’attacco alla ricerca dell’imbucata giusta per i compagni, che però non arriva. Il suo lo fa, anche se le giocate migliori sono altre.

All. Conte 5 – La perde sul piano fisico e dell’agonismo. Proprio i suoi cavalli di battaglia. I Blues vanno sotto e non riescono a reagire concretamente, provando pochissime volte la conclusione in porta. Il record è sfumato, ma la classifica sorride ancora.

Arbitro: Atkinson 6 – Il contatto ad inizio ripresa fra Dembelè e Moses c’è, anche se avviene fuori area. Lui non fischia neanche il calcio di punizione però. Arbitraggio neanche a dirlo prettamente all’inglese il suo, a beneficio dello spettacolo. Anche se qualche fallo in più poteva essere fischiato.

TABELLINO

Tottenham-Chelsea 2-0

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Walker, Dembelé (dal 75’ Winks), Wanyama, Rose; Eriksen, Dele Alli (dall’86’ Sissoko); Kane (dal 92’ Son Heung-Min). A disp.: Vorm, Trippier, Wimmer, Davies . All. Pochettino.

Chelsea (3-4-2-1): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses (dall’85’ Batshuayi), Matic, Kantè (dal 79’ Fabregas), Alonso (dal 65’ Willian); Pedro, Diego Costa, Hazard. A disp.: Begovic, Ivanovic, Chalobah, Zouma. All. Conte.

Marcatori: 46’ (p.t.) Dele Alli (T), 54’ Dele Alli (T)

Arbitro: Martin Atkinson (ENG)

Ammoniti: 18’ Pedro (C), 38’ Cahill (C), 40’ Wanyama (T), 47’ (p.t.) Dele Alli (T), 87’ Rose (T)

Espulsi: