Calciomercato Bologna, agente Floccari: "Bari ipotesi più probabile"

04/01/2017 22:44

CALCIOMERCATO BOLOGNA AGENTE FLOCCARI BARI / La Serie B corteggia Floccari: come vi abbiamo svelato sulla punta del Bologna ci sono Bari, Vicenza, Cesena, Perugia e Spal. A spuntarla, però, dovrebbero essere i primi, come ha confermato l'agente del giocatore Claudio Vigorelli: "Per Sergio al momento la soluzione più probabile è il Bari è stata presentata un'offerta e lui prenderà presto una decisione, al massimo all’inizio della prossima settimana. Le alternative non mancano, ci sono anche Vicenza, Cesena e anche altre squadre. In questo momento, però, i 'Galletti' sono in vantaggio, aspettiamo la decisione definitiva", ha spiegato a 'Trivenetogoal.it'.

D.G.