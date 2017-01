Calciomercato Inter, nuova pretendente per Ranocchia

04/01/2017 22:28

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Anche il Sassuolo su Andrea Ranocchia. Il difensore dell'Inter a gennaio potrebbe partire per trovare più spazio altrove. Su di lui c'è da tempo il pressing del Palermo, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Tuttavia, riporta 'Sky', anche i neroverdi avrebbero deciso di puntare su di lui. Al momento non ci sarebbe alcuna trattativa in corso, ma il club di Squinzi potrebbe farsi avanti qualora dovesse andare in porto la cessione di Acerbi al Leicester.

M.D.A.