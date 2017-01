Calciomercato Milan, Abate assicura: "Bacca e Donnarumma restano qui!"

04/01/2017 22:14

CALCIOMERCATO MILAN ABATE BACCA DONNARUMMA / Tra i calciatori più chiacchierati del calciomercato Milan ci sono senza dubbio Gianluigi Donnarumma e Carlos Bacca. Ad assicurare sulla loro permanenza in rossonero, però, ci ha pensato Ignazio Abate, uno dei senatori dello spogliatoio di Montella: "Gigio è giustamente diventato un beniamino dei tifosi - ha esordito ai microfoni di 'Milan TV' - però lui ha sempre trasmesso l'amore per questa maglia e per questi colori. E secondo me, e penso anche secondo lui, non si vede con un'altra maglia addosso in Italia. Son tranquillo per quello che riguarda Gigio, credo che resterà per tanti anni con noi. Bacca? E' un grande professionista, lavora per la squadra. Io lo vedo tranquillissimo".

Per quanto riguarda quest'ultimo la conferma del suo prosieguo col 'Diavolo' è arrivata per bocca dell'agente: "Bacca è contento al Milan e vuole restare", ha dichiarato Sergio Barila in esclusiva a Calciomercato.it.

D.G.