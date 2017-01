Calciomercato Napoli, Rafael verso la conferma

04/01/2017 22:03

CALCIOMERCATO NAPOLI RAFAEL / Il futuro di Rafael Cabral potrebbe essere ancora con la maglia del Napoli. Il portiere brasiliano nemmeno a gennaio sembra destinato a lasciare il club, come ha spiegato Lucio Di Cesare, membro del suo entourage: "Non ho notizie di un suo addio a gennaio. Il ragazzo è stato pagato tanto e la valutazione del Napoli è sempre stata di 5 o 6 milioni - le sue parole a 'Radio Crc' - Sono sempre molto oggettivo, ho grande stima del giocatore, non ho concluso l’operazione Rafael al Napoli ed è vero che ha avuto tanti problemi, ma l’unico titolo vinto dal Napoli vedeva Rafael in porta e questo per dire che il portiere è molto valido. Il mercato di gennaio poi è povero per cui credo sia complicato concludere un’operazione. Il giocatore non ha nessun problema col Napoli, anzi. La formula del prestito non è mai stata presa in considerazione proprio per l’esigenza del Napoli di essere remunerato. Non ho segnali di movimenti imminenti anche se poi il mercato è lungo. Sarà più probabile una cessione in agosto, al momento non ci sono margini".

M.D.A.