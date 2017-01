04/01/2017 21:55

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Il Milan si fa di nuovo sotto per Gerard Deulofeu. Come riporta 'Sky Sport', il 'Diavolo ha presentato una seconda offerta all'Everton: dopo quella di un prestito secco rigettata, ora Galliani ci prova inserendo il diritto di riscatto. Col giocatore c'è già l'intesa, ora non resta che attendere la risposta dei 'Toffees'.

D.G.