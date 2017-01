04/01/2017 21:42

GENOA ROMA PERIN / Genoa al lavoro in vista della ripresa del campionato. Oggi la squadra di Juric ha svolto una doppia seduta e ha visto l'importante recupero di Mattia Perin, ristabilitosi dopo il ko influenzale che lo aveva messo in ginocchio nei giorni scorsi. Il portiere potrà quindi lavorare per essere presente al prossimo match contro la Roma.

M.D.A.