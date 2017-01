FOTO - Roma, eterno Totti: nessuno come lui nel 2016 in una particolare classifica

04/01/2017 21:36

ROMA SERIE A TOTTI PRIMATO GOL 2016 / Nonostante abbia toccato ormai la quota dei 40 anni, Francesco Totti continua a collezionare primati. Come mette in evidenza il profilo Twitter di 'Opta', nel 2016 che si è appena concluso il capitano della Roma ha avuto la miglior media-gol tra tutti colo che hanno collezionato almeno 70 minuti di gioco: una rete ogni 75 giri di orologi per il numero 10 giallorosso. Meglio di Higuain (1 ogni 89'), Milik (1 ogni 105') e del compagno Dzeko (1 ogni 127').

Un record che la stessa Roma ha celebrato sul proprio profilo di 'Facebook': "Un gol ogni 74,67 minuti: nessuno ha fatto meglio di Francesco Totti in Serie A TIM nel 2016", scrive il club che posta anche un video in cui sono ritratte le sue prodezze.

D.G.