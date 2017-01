Calciomercato Juventus, Yaya Touré resta al Manchester City

04/01/2017 21:29

CALCIOMERCATO JUVENTUS YAYA TOURE / Futuro incerto per Yaya Touré. Il fuoriclasse ivoriano del Manchester City, in scadenza il prossimo giugno, a causa di alcune necessità è tornato nelle gerarchie di Guardiola e non sembra disposto a lasciare il club, almeno per il momento. Come riporta 'Manchester Evening news', infatti, nonostante l'interesse di svariati club cinesi (pronti a 'ricoprirlo d'oro'), il centrocampista starebbe pensando soltanto a chiudere al meglio la seconda parte di stagione col City. Lo stesso Yaya Touré avrebbe ammesso di non aver avuto alcun contatto con altre squadre. Anche la Juventus, alla ricerca di un centrocampista, segue l'evolversi della situazione.

M.D.A.