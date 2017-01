Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per Milinkovic-Savic

04/01/2017 21:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILINKOVIC SAVIC MANCHESTER UNITED ARSENAL / Svanito Witsel, che ha dediso di accettare l'offerta plurimilionaria da 18 milioni all'anno el Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, la Juventus si sta guardando attorno. Rincon, infatti, potrebbe non essere l'ultimo colpo di calciomercato per il centrocampo. E potrebbe arrivare nuovamente dalla Serie A, anche se il dg Marotta ha dichiarato che con l'arrivo dell'ex Genoa e Marchisio il reparto mediano è al completo: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, un nome che si aggiunge a quelli già usciti fino ad oggi (Tolisso e N'Zonzi su tutti, ma anche Luiz Gustavo del Wolfsburg che il nome dell'ultima ora) e che allunga la lista della spesa della 'Vecchia Signora'.

Calciomercato Juventus, due big della Premier su Milinkovic-Savic

La strada che porta a Milinkovic-Savic non sarà in discesa per la Juventus. Come se non fosse già abbastanza tosto negoziare con un osso duro come Lotito, il calciomercato Juventus dovrà fare i conti con altri due ostacoli 'pericolosi': come rivela 'Talk Sport', sul talento serbo classe 1995 ci sono anche Arsenal e Manchester United. Il numero uno dei biancocelesti valuta il suo cartellino non meno di 25 milioni di euro, lui intanto - che si sta confermando su buoni livelli anche quest'anno mettendo già a referto 3 gol e 4 assist - si dimostra concentrato solo sul campo: "Voglio qualificarmi con la Lazio in Champions League e vincere l'Europeo con l’Under21 della Serbia", ha spiegato al portale 'mozzartsport.com'.

D.G.