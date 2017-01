Calciomercato Genoa, fatta per Pinilla

04/01/2017 20:54

CALCIOMERCATO GENOA PINILLA / Gradito ritorno in casa Genoa. Mauricio Pinilla, come riporta 'Sky', è vicinissimo alla chiusura coi rossoblu. Domani sosterrà le visite mediche e il primo allenamento agli ordini di Juric: l'ormai ex Atalanta dovrebbe firmare un contratto dalla durata di un anno e mezzo. Nel suo futuro non ci sarà il Veracruz, quindi: Pinilla è pronto a ripartire dal Genoa, con cui aveva già giocato due stagioni fa.

M.D.A.