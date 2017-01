Calciomercato, ESCLUSIVO: club di Serie A su Batista

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

04/01/2017 20:37

CALCIOMERCATO SERIE A SAMPDORIA BATISTA / Nome nuovo dall'Argentina per il calciomercato Serie A. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it diverse squadre del massimo campionato italiano hanno chiesto informazioni su Nicolas Batista dell'Estudiantes de Buenos Aires, ingolosite dal passaporto spagnolo in possesso del 24enne e dalla clausola presente sul suo contratto che gli consente di trasferirsi senza problemi in presenza di offerte provenienti dall'estero. Di piede mancino e figlio d'arte, l'ex Argentinos Juniors è stato segnalato anche agli uomini mercato della Sampdoria e può giocare sia al centro della difesa, sia in fascia.