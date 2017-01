PASSENGERS - Coutinho, ecco i soldi dal Qatar. Ibra è una macchina!

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

04/01/2017 21:10

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. La Roma potrebbe riportare in Italia Obiang. Tentazione Psg per Coutinho. Bene Ibrahimovic, Pogba e Sanchez. Delude Holebas.

PASSENGERS – NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DEGLI EX STRANIERI DELLA SERIE A

PEDRO OBIANG (WEST HAM) - La Roma punta a rafforzare la propria mediana e, tra i vari nomi accostati ai giallorossi, c'è anche quello dell'ex serie A Pedro Obiang. Il classe '92, ad oggi, è riuscito a dare il meglio proprio nel nostro campionato.

PHILIPPE COUTINHO (LIVERPOOL) - Esploso al Liverpool, Coutinho potrebbe essere tentato dalla ricca offerta del Psg. Al club di Klopp andrebbero ben 47 milioni di euro, anche se pare difficile ipotizzare l'addio di uno dei giocatori più rappresentativi.

TOP DELLA SETTIMANA

PAUL POGBA (MANCHESTER UNITED) - Distante dalla vetta 10 punti, lo United si avvicina alle zone alte. Lo fa anche grazie alle prestazioni di un Pogba in crescita, che in due giornate offre un assist e Ibra e mette a segno il gol vittoria contro il Middlesbrough.

ZLATAN IBRAHIMOVIC (MANCHESTER UNITED) - Sempre più leade del gruppo di Mourinho e, nonostante l'età, è ancora l'uomo più decisivo. Assist per Martial contro il West Bromwich ma nel match con il Sunderland è esplosivo. Tre reti a segno, delle quali due ne favorisce e una la mette in porta di persona.

ALEXIS SANCHEZ (ARSENAL) - E' l'uomo più pericoloso del gruppo di Wenger, anche se non riesce a trovare la via del gol nei due match disputati. Sfortuna, un palo e Foster lo limitano a un assist.



FLOP DELLA SETTIMANA

JOSE' HOLEBAS (WATFORD) - Ha le sue colpe sulla prima rete subita, fa davvero troppo poco in fase offensiva, subisce un'ammonizione e rischia la seconda. Gara da dimenticare contro il Tottenham.