Napoli-Real Madrid, caos biglietti: indaga la Procura

04/01/2017 19:54

NAPOLI REAL MADRID BIGLIETTI / Migliaia di biglietti andati a ruba in poche ore: a Napoli è già atmosfera bollente in vista della sfida di marzo al Real Madrid. Per il ritorno degli ottavi di Champions la vendita dei tagliandi ha destato più di qualche perplessità e ora la Procura di Napoli ha deciso di vederci chiaro. E' stata aperta un'inchiesta dai magistrati napoletani: i pubblici ministero Danilo De Simone e Stefano Capuano con il procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, hanno aperto un fascicolo, senza ipotesi di reato o indagati.

B.D.S.