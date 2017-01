Calciomercato Inter, l'agente di Banega è sicuro: "Ci sono club cinesi, ma vuole restare"

04/01/2017 19:50

CALCIOMERCATO INTER BANEGA / Testa all'Inter, nonostante le offerte. Ever Banega è tornato al centro delle voci di calciomercato, a soli sei mesi dal suo sbarco a Milano a parametro zero. Lo vogliono in Cina, e nelle scorse ora è spuntata anche l'ipotesi Juventus. Prontamenta smentita, però, dall'agente del giocatore, Marcelo Simonian, che ai microfoni di 'juvenews.eu' spiega: "Juve? No, non è vero. Sono solo rumors di mercato, Ever oggi vuole restare all’Inter. Il domani non lo conosce nessuno. Club cinesi? Sì, confermo che si sono fatti avanti. Pentito di aver scelto l’Inter e non la Juventus? Lui vuole restare ed è più che felice all’Inter. Ever è un combattente, è forte".



L.P.