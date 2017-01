04/01/2017 19:39

UDINESE HEURTAUX / Non sarà in Italia il futuro di Thomas Heurtaux: il difensore dell'Udinese non ha trovato molto spazio dopo l'arrivo di Delneri e a gennaio potrebbe cambiare squadra. Per lui, riferisce 'Il Gazzettino', si parla di un possibile trasferimento in Premier League: in stagione il francese ha collezionato appena sei presenze.

B.D.S.