04/01/2017 19:26

INSTAGRAM DANI ALVES / Al centro di qualche critica dopo un avvio di stagione non esaltante, Dani Alves, laterale della Juventus arrivato in estate a parametro zero del Barcellona, torna a parlare attraverso i social network. Su Instagram, infatti, il brasiliano ha pubblicato un video che lo mostra durante un allenamento in palestra, accompagnato da una frase piuttosto eloquente: "Quando la gente parla tanto, tu lavora duro...".



"When people talk much, you work hard.... that is your best luck" #inglesbrabãoooooo???????????????? #goodcrazyworkinghard #goodcrazybackyayaaaaa???? #goodcrazyalwayshappy???? Un video pubblicato da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 4 Gen 2017 alle ore 09:25 PST

L.P.